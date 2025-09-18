Мужчина заживо сгорел при пожаре в курганском селе Давыдовка

Огонь охватил жилой дом в Притобольном округе Курганской области. Происшествие случилось в ночь на 17 сентября на улице Садовая в селе Давыдовка. Об этом сайту URA.RU сообщили представители СУ СК и МЧС по региону.

По информации правоохранителей, после ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины 1980 года рождения. Погибший был хозяином жилья.

Основной версией причины трагедии считается нарушение правил эксплуатации печи. Известно, что сигнал о пожаре поступило от бдительной соседки. Благодаря ее оперативным действиям огнеборцы прибыли на место достаточно быстро, однако спасти мужчину не удалось. Сейчас следователи уточняют детали происшествия и проводят опрос очевидцев.