Мужчина застрелил друга в автосервисе в Красноярске

В Красноярске правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который подозревается в убийстве друга в автосервисе. Об этом написал сайт prmira.ru .

Случай произошел ночью 1 декабря на Красрабе. Во время распития спиртных напитков мужчины решили пострелять из пистолета одного из друзей. Подозреваемый взял оружие и стал прицеливаться в металлическую трубу, однако потерпевший выхватил пистолет из рук друга, чтобы стрельнуть первым. В этот момент мужчина случайно нажал на курок и выстрелил в товарища. Пострадавший скончался на месте от ранения в область грудной клетки.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.