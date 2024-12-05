Мужчина застрелил друга в автосервисе в Красноярске

В Красноярске правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который подозревается в убийстве друга в автосервисе. Об этом написал сайт prmira.ru.
Случай произошел ночью 1 декабря на Красрабе. Во время распития спиртных напитков мужчины решили пострелять из пистолета одного из друзей. Подозреваемый взял оружие и стал прицеливаться в металлическую трубу, однако потерпевший выхватил пистолет из рук друга, чтобы стрельнуть первым. В этот момент мужчина случайно нажал на курок и выстрелил в товарища. Пострадавший скончался на месте от ранения в область грудной клетки.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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