Мужчина, задушивший приятеля кабелем, предстанет перед судом в Петербурге

Уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летнего жителя Петербурга, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в убийстве, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на прокуратуру Приморского района.

Преступление было совершено в сентябре 2024 года в квартире на Планерной улице. Там фигурант, распивая спиртное, поссорился с собутыльником. В ходе конфликта агрессор обвернул вокруг шеи приятеля кабель и стал его душить. Пострадавший скончался на месте. Мужчина вынес тело погибшего на лестничную площадку.

В ближайшее время петербуржец предстанет перед судом.