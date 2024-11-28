Мужчина, задушивший приятеля кабелем, предстанет перед судом в Петербурге

Уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летнего жителя Петербурга, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в убийстве, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на прокуратуру Приморского района.
Преступление было совершено в сентябре 2024 года в квартире на Планерной улице. Там фигурант, распивая спиртное, поссорился с собутыльником. В ходе конфликта агрессор обвернул вокруг шеи приятеля кабель и стал его душить. Пострадавший скончался на месте. Мужчина вынес тело погибшего на лестничную площадку.
В ближайшее время петербуржец предстанет перед судом.
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