Мужчина за рулем ВАЗа устроил смертельное ДТП в Свердловской области

Авария с участием автомобиля ВАЗ и иномарки произошла накануне в Ивдельском районе Свердловской области. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru .

Мужчина за рулем ВАЗа выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault. В результате аварии скончалась супруга водителя отечественной машины.

В Госавтоинспекции уточнили, что виновник аварии не имел водительских прав.