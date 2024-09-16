Мужчина за рулем ВАЗа устроил смертельное ДТП в Свердловской области
Авария с участием автомобиля ВАЗ и иномарки произошла накануне в Ивдельском районе Свердловской области. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.
Мужчина за рулем ВАЗа выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault. В результате аварии скончалась супруга водителя отечественной машины.
В Госавтоинспекции уточнили, что виновник аварии не имел водительских прав.
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