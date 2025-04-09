Мужчина за рулем LADA погиб на трассе «Игра — Селты — Сюмси» в Удмуртии
Смертельная авария случилась вечером 7 апреля на 60-м километре трассы «Игра — Селты — Сюмси». Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Удмуртии.
По данным ведомства, 38-летний водитель LADA не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств случившегося.
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