На трассе «Петергоф — Кейкино» произошло смертельное ДТП. Сотрудники полиции Ломоносовского района выясняют обстоятельства аварии, которая случилась около 22:10, написал Piter.TV.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщает, что каршеринговая машина марки Kia Rio сбила женщину примерно 40–45 лет. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте.
Полицейские установили, что за рулем был 37-летний безработный мужчина, проживающий в Пушкине. Он имеет гражданство России, но родился в Турции. За прошлый год его штрафовали 13 раз за нарушение правил дорожного движения, включая превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и несоблюдение дорожных знаков.
Седьмой этап турнира «Короли дворовых площадок» прошел в Подольске
Команда из Одинцова примет участие в соревновании «Битва роботов»
Баскетбольный турнир памяти тренера Данилы Сотникова прошел в Подольске
Трамп заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине
Новые пешеходные дорожки начали укладывать у Комсомольского пруда в Одинцове
Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте