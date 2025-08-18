Мужчина за рулем каршерингового авто насмерть сбил женщину на дороге «Петергоф — Кейкино»

На трассе «Петергоф — Кейкино» произошло смертельное ДТП. Сотрудники полиции Ломоносовского района выясняют обстоятельства аварии, которая случилась около 22:10, написал Piter.TV.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщает, что каршеринговая машина марки Kia Rio сбила женщину примерно 40–45 лет. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Полицейские установили, что за рулем был 37-летний безработный мужчина, проживающий в Пушкине. Он имеет гражданство России, но родился в Турции. За прошлый год его штрафовали 13 раз за нарушение правил дорожного движения, включая превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и несоблюдение дорожных знаков.

