Мужчина выиграл в казино Сингапура 4 миллиона долларов и умер от радости
В Сингапуре мужчина, сорвавший крупный куш в казино, умер от радости. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Lokmat Times.
Выигрышем мужчины стали четыре миллиона долларов. Он так распереживался от внезапной удачи, что у него остановилось сердце.
Мужчину пытались реанимировать, но спасти не смогли. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть.
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