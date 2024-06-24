Мужчина выиграл в казино Сингапура 4 миллиона долларов и умер от радости

В Сингапуре мужчина, сорвавший крупный куш в казино, умер от радости. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Lokmat Times.

Выигрышем мужчины стали четыре миллиона долларов. Он так распереживался от внезапной удачи, что у него остановилось сердце.

Мужчину пытались реанимировать, но спасти не смогли. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть.

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