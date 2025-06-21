Мужчина в стрингах приставал к девушкам в Дагестане

В Каспийске голый мужчина в нижнем женском белье преследовал девушек на улице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Очевидцы заметили странного прохожего на Советской улице. Судя по записи с камер видеонаблюдения, мужчина в стрингах пробежал мимо компании девушек. Потом он резко развернулся и последовал за ними.
При этом житель Каспийска издавал странные звуки. Предположительно, преследующий девушек мужчина находился под действием запрещенных веществам.
Похожий случай произошел в Екатеринбурге. Голый мужчина бегал по улицам и пугал пенсионерок. Прохожие удерживали дебошира до приезда полицейских. В Москве ранее задержали голого мужчину, который бегал с ножом по краю моста.
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