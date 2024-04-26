Мужчина в Петербурге пытался убить полицейского после 100 таблеток от эпилепсии | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 11:09 Мужчина в Петербурге пытался убить полицейского после 100 таблеток от эпилепсии Shot: в Петербурге ликвидировали мужчину, который пытался убить полицейского РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге ликвидировали мужчину, который попытался застрелить полицейского после выпитых 100 таблеток от эпилепсии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло утром в пятницу. Скорую помощь вызвала мама 42-летнего мужчины и сообщила, что он выпил слишком много таблеток. Врачи попросили усиления у полиции.

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Однако потерпевший оказался не рад приезду экстренных служб, достал пистолет и ранил выстрелом одного из правоохранителей. В ответ его коллега застрелил буйного пациента из табельного оружия. Раненого полицейского отвезли в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Уфе злоумышленник отрезал себе часть щеки и напал на полицейских с ножом. Одного силовика он успел ранить в руку, а другому поцарапал грудь. Предположительно, нападавший находился под действием наркотических веществ.