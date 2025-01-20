Мужчина упал в ливневую канализацию в Новой Москве

Мужчина упал в ливневую канализацию на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Люк был без крышки, глубина — около 50 сантиметров. В каком состоянии мужчина и получил ли он какие-либо травмы, пока не известно.

Ранее в Карелии семилетний мальчик случайно провалился в уличный колодец. Оттуда его полуживым достали прохожие. Сколько он там провел, неизвестно. Его отвезли в детскую республиканскую больницу. У мальчика диагностировали сильное переохлаждение, но травм, угрожающих жизни, он не получил и сейчас находится под наблюдением врачей.