Мужчина упал в ливневую канализацию в Новой Москве

Мужчина упал в ливневую канализацию на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Люк был без крышки, глубина — около 50 сантиметров. В каком состоянии мужчина и получил ли он какие-либо травмы, пока не известно.
Ранее в Карелии семилетний мальчик случайно провалился в уличный колодец. Оттуда его полуживым достали прохожие. Сколько он там провел, неизвестно. Его отвезли в детскую республиканскую больницу. У мальчика диагностировали сильное переохлаждение, но травм, угрожающих жизни, он не получил и сейчас находится под наблюдением врачей.
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