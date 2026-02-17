Мужчина умер в отделе полиции после задержания в Новошахтинске

В Новошахтинске следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины, доставленного в отдел полиции. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области .

По данным ведомства, мужчину привезли в отдел МВД как подозреваемого по уголовному делу. В помещении отдела ему стало плохо. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.

Следственный отдел по Новошахтинску возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину смерти.

В ноябре в Екатеринбурге погиб 33-летний мужчина, которого жестоко избили охранники в магазине.