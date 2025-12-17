Мужчина умер после падения на рельсы на станции метро «Текстильщики»

Мужчина погиб, упав на пути на станции «Текстильщики», сообщил источник 360.ru. Из-за происшествия на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличивали интервалы движения.

В 09:46 движение на этой линии начали вводить в график, а в 10:02 столичный Дептранс сообщил, что поезда следуют без каких-либо задержек.

Причина и обстоятельства падения мужчина на рельсы сейчас уточняются.

В конце ноября пассажирка получила травмы при падении на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии московского метро. Как сообщили 360.ru очевидцы, у пострадавшей пошла кровь из головы. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.