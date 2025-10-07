Мужчина умер из-за приступа за рулем мотоцикла в Ленобласти

Мотоциклист скончался в Тихвинском районе Ленинградской области. Несчастный случай произошел рядом с остановкой общественного транспорта и въездом в СНТ «Лесное». Об этом проинформировал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, полицейские получили от очевидца сообщение о мужчине на мотоцикле, который лежал в придорожной канаве. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили подробности произошедшего.

Оказалось, что у 54-летнего байкера случился приступ, из-за чего он потерял контроль над транспортным средством, и мотоцикл оказался в кювете. Мужчина погиб на месте происшествия.

Другие участники дорожного движения не пострадали. Сейчас стражи порядка проводят проверку.