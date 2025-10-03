Мужчина тяжело пострадал во время пожара на территории автотранспортного предприятия Нижнего Новгорода

В ночь на 27 сентября в Сормовском районе Нижнего Новгорода на территории автотранспортного предприятия начался пожар, который привел к серьезным последствиям для работника. Сообщение о происшествии поступило в региональную государственную инспекцию труда, написало НИА «Нижний Новгород» .

Мужчина, находящийся в комнате отдыха на втором этаже здания, получил серьезные ожоги и был срочно доставлен в Нижегородский медицинский университет. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги лица, дыхательных путей, туловища, рук и ног, а также легкие ожоговые травмы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Предприниматель, владеющий зданием, сообщил, что мужчине ранее предлагали вакансию автослесаря. Причина пожара устанавливается, и проводится расследование обстоятельств происшествия.