Мужчина стал жертвой возгорания частного дома в ХМАО

В поселке Березово произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Трагедия случилась в частном доме, где проживал погибший. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело и приступили к расследованию. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ведомства по Ханты-Мансийскому автономному округу.