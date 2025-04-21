Мужчина стал жертвой возгорания частного дома в ХМАО

В поселке Березово произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Трагедия случилась в частном доме, где проживал погибший. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело и приступили к расследованию. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ведомства по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По информации правоохранителей, тело местного жителя направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Дознаватели противопожарной службы выяснят все обстоятельства возгорания по результатам пожарно-технического исследования.
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