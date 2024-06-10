Мужчина стал жертвой пожара в частном доме в Приморском районе Петербурга
Смертельный пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя охватило чердак частного дома площадью 48 квадратных метров. Кроме того, на территории загорелся сарай.
Спасателям потребовалось около часа на ликвидацию огня. В полыхающем строении погиб мужчина.
Ротацию ВСУ сорвали в Сумской области
Четыре девочки-спортсменки остались в больницах с отравлением после слета под Истрой
Осужденный за госизмену экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил помиловать его
Подачу холодной воды приостановили в поселке Успенский под Серебряными Прудами
Минпромторг подтвердил передачу российского бизнеса Knauf менеджменту
Москалькова отчиталась перед Путиным о работе с обращениями по СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте