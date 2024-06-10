Мужчина стал жертвой пожара в частном доме в Приморском районе Петербурга

Смертельный пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя охватило чердак частного дома площадью 48 квадратных метров. Кроме того, на территории загорелся сарай.

Спасателям потребовалось около часа на ликвидацию огня. В полыхающем строении погиб мужчина.

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