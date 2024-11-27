Мужчина стал жертвой квартирного пожара в Пермском крае
Пожар в Губахе Пермского края унес жизнь одного человека. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии, сообщил Properm.ru со ссылкой на МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя охватило девять квадратных метров квартиры жилого дома. На место направили 20 спасателей и пять единиц техники.
Сотрудники ведомства эвакуировали девять жильцов, четверо из которых — дети. Самостоятельно покинули здание еще 15 граждан. В полыхающем помещении погиб мужчина. Проводится проверка.
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