Мужчина стал жертвой квартирного пожара в Пермском крае

Пожар в Губахе Пермского края унес жизнь одного человека. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии, сообщил Properm.ru со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя охватило девять квадратных метров квартиры жилого дома. На место направили 20 спасателей и пять единиц техники.

Сотрудники ведомства эвакуировали девять жильцов, четверо из которых — дети. Самостоятельно покинули здание еще 15 граждан. В полыхающем помещении погиб мужчина. Проводится проверка.