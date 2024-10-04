Мужчина стал жертвой квартирного пожара в Невском районе Петербурга

Смертельный пожар произошел в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось на проспекте Большевиков. Согласно данным ведомства, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. В ликвидации пламени были задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники.
Жертвой пожара стал мужчина. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.
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