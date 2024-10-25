Мужчина стал жертвой дорожной аварии в Нижневартовском районе ХМАО

Один человек получил смертельные травмы в ДТП на территории Нижневартовского района ХМАО. Авария случилась на 245-м километре одного из месторождений, передает URA.RU со ссылкой на представителей «Центроспаса-Югории».
На месте аварии потребовалась помощь спасателей. Они деблокировали тело погибшего с помощью специального оборудования.
Жертвой аварии стал мужчина 1965 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают точные причины и детали происшествия.
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