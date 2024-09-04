Мужчина сломал ногу и повис на заборе у больницы в Москве

Источник 360.ru: в Москве мужчина со сломанной ногой повис на заборе у больницы

Мужчина со сломанной ногой повис на заборе у городской больницы имени Демихова в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Помощь потребовалась пострадавшему по адресу: улица Шкулева, дом № 4, строение 8. Неподалеку находится отделение сочетанной травмы.

«Мужчина висит на заборе, сообщили охране. Сломана нога, лодыжка застряла в заборе», — рассказал источник.

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