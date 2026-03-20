Мужчина скончался на улице в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили днем 19 марта у дома № 28 на улице Пархоменко. Об этом написал сайт tagilcity.ru.
По данным местных СМИ, погибшему на вид около 50 лет, при нем не было документов. Лицо мужчины было сильно разбито. На место прибыли сотрудники скорой помощи и полиции.
В следственном отделе по Ленинскому району СКР по Свердловской области пояснили, что погибший — мужчина 1970 года рождения. Предварительно признаков криминала нет, а кровь на лице появилась из-за падения с высоты роста.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.