Мужчина скончался на улице в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили днем 19 марта у дома № 28 на улице Пархоменко. Об этом написал сайт tagilcity.ru .

По данным местных СМИ, погибшему на вид около 50 лет, при нем не было документов. Лицо мужчины было сильно разбито. На место прибыли сотрудники скорой помощи и полиции.

В следственном отделе по Ленинскому району СКР по Свердловской области пояснили, что погибший — мужчина 1970 года рождения. Предварительно признаков криминала нет, а кровь на лице появилась из-за падения с высоты роста.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.