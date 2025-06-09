Мужчина сгорел во время пожара в ХМАО

Утром 9 июня в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа во время ликвидации пожара в многоквартирном доме на улице Одесской обнаружили тело мужчины. Об этом написал Ura.ru.

Предварительно установлено, что следы насилия на трупе отсутствуют. Следственный комитет РФ по округу организовал проверку по факту гибели человека.

Следователи совместно с криминалистами детально осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства и опросят свидетелей. В ближайшее время будет проведена дополнительная работа по расследованию обстоятельств трагедии и принятию соответствующих процессуальных решений, передает muksun.fm.

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