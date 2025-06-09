Мужчина сгорел во время пожара в ХМАО

Утром 9 июня в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа во время ликвидации пожара в многоквартирном доме на улице Одесской обнаружили тело мужчины. Об этом написал Ura.ru .

Предварительно установлено, что следы насилия на трупе отсутствуют. Следственный комитет РФ по округу организовал проверку по факту гибели человека.

Следователи совместно с криминалистами детально осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства и опросят свидетелей. В ближайшее время будет проведена дополнительная работа по расследованию обстоятельств трагедии и принятию соответствующих процессуальных решений, передает muksun.fm.