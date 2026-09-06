Мужчина с тележкой погиб под трамваем в Петербурге

Мужчина с тележкой упал под трамвай после выхода из вагона на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Он получил смертельные травмы, пишет «Газета СПб» .

Трагедия произошла около 10:00 4 сентября после завершения посадки и высадки пассажиров. Мужчина вышел из трамвая с тележкой и пошел вдоль начавшего движение состава к пешеходному переходу.

Как сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс», пассажир потерял равновесие и упал между третьей и четвертой дверями вагона. Он оказался между повышенной посадочной платформой и рельсами в момент движения трамвая.

Камеры видеонаблюдения показали, что водитель не мог предотвратить происшествие. Мужчина скончался на месте от полученных травм.