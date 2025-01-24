Мужчина разбил нос журналистке во время съемок в Петербурге

Mash: мужчина напал на корреспондентку телеканала 78 во время съемок

Во время съемок сюжета о запертой в машине собаке на Васильевском острове в Санкт-Петербурге на корреспондентку телеканала 78 напал мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». .

Съемочная группа вечером 22 января выехала на съемки истории о собаке, которую мужчина запирал в салоне машины. Зооактивисты заявили, что животное оставляют без еды и воды, а на улицу выводят всего один раз в день.

На месте 20-летняя журналистка Анастасия Курочкина застала хозяина собаки. Он схватил питомца и, игнорируя корреспондентку, попытался уйти. Когда ему стали неприятны ее вопросы, он попытался забрать у девушки микрофон, а потом ударил ее по лицу.

У журналистки из носа пошла кровь и заболела голова. Ей пришлось вызвать скорую. После осмотра пациентку отправили домой с подозрением на сотрясение.

Мужчина который позже попал в больницу с инсультом, объяснил, что приехал к родственникам в гости, а у их детей оказалась аллергия на собаку. Подтвердить правдивость его слов не удалось.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования.

На журналистку «Известий» Наталию Графчикову ранее напали на месте проведения семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Туда выезжали следователи.