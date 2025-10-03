Мужчина, присматривавший за детьми, похитил кошелек с 80 тыс. рублей в Петербурге

Семья из Пушкинского района Санкт-Петербурга стала жертвой кражи. Мужчина, которому они доверили присмотр за детьми, похитил у них 80 тысяч рублей, написал «Петроград» .

По данным пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, няня воспользовался ситуацией и украл крупную сумму. С 30 мая по 1 июня 39-летний мужчина присматривал за детьми своих знакомых. Во время уборки он нашел в прикроватной тумбочке кошелек с 50 тысячами рублей и 400 долларами США и положил его себе в карман.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение по статье о краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.