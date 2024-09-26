Мужчина предстанет перед судом за нападение с ножом на подростка в Петербурге

Фигурант дела о покушении на убийство подростка предстанет перед судом в Северной столице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные транспортной прокуратуры города.

Происшествие случилось весной на Ладожском вокзале. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, ударил юношу ножом в грудь. Агрессию у мужчины вызвало замечание мальчика.

Помощь пострадавшему оказал очевидец. Материалы дела направили в Красногвардейский суд для рассмотрения по существу, добавил «Петроград».

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