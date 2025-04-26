Мужчина предстанет перед судом в Петербурге за убийство отчима сожительницы

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя Калининградской области. Как сообщило СМИ, его обвиняют в убийстве.
Трагедия произошла в Петергофе, где фигурант распивал алкоголь с отчимом своей сожительницы возле дома на улице Бородачева. Согласно материалам дела, конфликт вспыхнул из-за денежных разногласий, в результате чего мужчина в гневе нанес оппоненту мощный удар кулаком в голову. Потерпевший потерял равновесие, упал и сильно ударился затылком. От полученных травм он скончался на месте.
Обвиняемый признался, что поводом для агрессии послужил отказ отчима подруги возвращать денежный долг. Материалы дела направили в суд.
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