Мужчина предложил жительнице Свердловской области снять порчу и обманул ее

В Свердловской области мужчина вошел в доверие местной жительницы, убедив ее в необходимости ритуала по снятию порчи. Он заявил, что женщине нужно избавиться от негативной энергии. Об этом рассказал сайт tagilcity.ru .

Когда хозяйка квартиры была в ванной, злоумышленник забрал ее ценные вещи и скрылся. Пострадавшая осознала обман и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Мошенника быстро нашли и задержали.

Обвиняемый получил наказание в виде принудительных работ сроком на один год и восемь месяцев с обязательным удержанием 10% от заработной платы. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию потерпевшей стороне в размере 137 тысяч рублей.