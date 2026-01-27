Мужчина пострадал во время пожара в заброшенном здании в Петербурге

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в заброшенном частном доме, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщила Neva.Today .

Во вторник, 27 января, в 05:24, в диспетчерскую спасательной службы поступило сообщение о возгорании в доме №4 на Луговой улице. Спасатели, прибыв на место, обнаружили, что в неэксплуатируемом здании горит обстановка на площади двух квадратных метров.

В 06:25 пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. В результате возгорания пострадал мужчина, его увезли в медицинское учреждение.

Для тушения пожара было задействовано 15 спасателей и три единицы техники.