Мужчина пострадал во время пожара в квартире в Невском районе Петербурга
В Невском районе Санкт-Петербурга при пожаре в жилом доме на улице Джона Рида, 4, корпус 2 пострадал мужчина. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщило ГУ МЧС России по городу.
Сообщение о возгорании поступило в 08:23. Огонь вспыхнул на кухне однокомнатной квартиры площадью 40 кв. метров. Пожар удалось ликвидировать в 09:10.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 14 человек личного состава МЧС.