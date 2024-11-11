Мужчина пострадал в пожаре в двухкомнатной квартире в Петербурге

В Колпинском районе утром в понедельник, 11 ноября, горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар случился утром на Заводском проспекте. В комнате загорелась внутренняя обстановка, огонь распространился на площади трех квадратных метров.

Прибывшие на места спасатели смогли справиться с пожаром, однако в нем пострадал один человек, жилец квартиры, его доставили проверку. Причины возгорания установят специалисты.