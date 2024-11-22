Мужчина пострадал в ДТП с УАЗом в Перми

Дорожная авария, в которой пострадал 28-летний мужчина, произошла накануне на перекрестке улиц Окулова и Дзержинского в Перми. Об этом рассказал сайт properm.ru со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
По предварительной информации, водитель УАЗ 315196 при повороте налево не уступил дорогу двигающейся по встречной полосе машине LADA, которой управлял 28-летний пермяк.
Водителя LADA доставили с травмами в больницу. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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