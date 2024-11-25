Мужчина пострадал в ДТП с грузовиком на Ленинградской эстакаде в Москве

Массовое ДТП произошло на Ленинградской эстакаде в Москве. По данным источника 360.ru, в результате пострадал мужчина.
Авария произошла у пересечения Ленинградского шоссе и МКАД. Всего в ДТП попали три машины, в том числе грузовик. Есть разлив топлива.
Причины аварии неизвестны. Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала.
Ранее автомобиль скорой помощи перевернулся в Зарайском городском округе. Водитель с не справился с управлением и улетел в кювет. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
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