Мужчина пострадал в ДТП с грузовиком на Ленинградской эстакаде в Москве

Источник 360.ru: три машины столкнулись в Москве, есть пострадавший

Массовое ДТП произошло на Ленинградской эстакаде в Москве. По данным источника 360.ru, в результате пострадал мужчина.

Авария произошла у пересечения Ленинградского шоссе и МКАД. Всего в ДТП попали три машины, в том числе грузовик. Есть разлив топлива.

Причины аварии неизвестны. Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала.

Ранее автомобиль скорой помощи перевернулся в Зарайском городском округе. Водитель с не справился с управлением и улетел в кювет. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.