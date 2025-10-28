Мужчина пострадал в ДТП с грузовиками на Ямале

Два грузовых автомобиля стали участниками ДТП в Ямало-Ненецком автономном округе. Дорожная авария произошла на 12-м километре трассы Новый Уренгой — Ямбург. Об этом сайту URA.RU сообщили представители Главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, в результате столкновения большегрузов травмы различной степени тяжести получил мужчина 1969 года рождения. Пострадавшего доставили в Новоуренгойскую центральную городскую больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка.