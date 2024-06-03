Мужчина пострадал при пожаре в Пензе

В микрорайоне Маньчжурия накануне сгорел жилой дом на несколько квартир. Один человек пострадал. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МЧС по Пензенской области.

Пожар начался в доме на Ново-Казанской улице около 1:00. Прибывшие на место 27 сотрудников МЧС и на шести спецмашинах сумели справиться с огнем.

В пожаре пострадал один человек, 57-летний жилец дома. Его госпитализировали, проводится проверка.