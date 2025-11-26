Мужчина пострадал при пожаре в Курганской области

В селе Белозерское Курганской области произошел пожар, в результате которого молодой человек получил ожоги и был госпитализирован. Об этом Ura.ru сообщили представители МЧС России по региону.
«В Белозерском горел двухквартирный дом. Пожар на площади 12 квадратных метров тушили шесть спасателей и две единицы техники. Пострадал молодой мужчина, он попал в больницу с ожогом ноги», — отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Обстоятельства случившегося уточняются.
