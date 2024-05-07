Мужчина пострадал при пожаре в бане в Петербурге | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 15:14 Мужчина пострадал при пожаре в бане в Петербурге

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Крупный пожар охватил баню площадью 15 квадратных метров в Красносельском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы 10 человек и две единицы техники. На тушение возгорания ушло 45 минут.

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Медицинская помощь потребовалась мужчине. Бригада скорой доставила пациента в больницу. Организована проверка.