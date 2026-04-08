Мужчина пострадал при пожаре в автосервисе в Калининском районе Петербурга
Пожар охватил автосервис на Кушелевской дороге в Калининском районе Санкт-Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Для ликвидации огня привлекли семь пожарных машин и 28 сотрудников.
В полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
