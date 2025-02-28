Мужчина, попавший в ДТП в Челябинске, умер в машине скорой помощи

В Челябинске 66-летний мужчина погиб от сердечной недостаточности в машине скорой помощи сразу после аварии. Информацию о случившемся опубликовало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Автомобиль Suzuki SX4 врезался в дерево, а затем столкнулся с автомобилем Geely Cool Ray. Авария произошла у дома № 13 на улице 50-летия ВЛКСМ.
Пассажирку автомобиля госпитализировали. Женщина, управляющая вторым автомобилем, также пострадала в результате столкновения.
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