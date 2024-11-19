Мужчина попал в реанимацию после ссоры с 20-летней возлюбленной в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали 20-летнюю девушку, которая во время ссоры с возлюбленным ранила его ножом. Об этом написала Neva.Today.
Случай произошел в квартире дома № 69 на проспекте Науки. В полицию позвонил знакомый пострадавшего и рассказал, что на его друга напали. Медики доставили 30-летнего мужчину в реанимацию с ножевыми ранениями груди.
Выяснилось, что в момент ссоры пара распивала спиртные напитки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Меры помощи с трудоустройством участников СВО обсудили в правительстве
Глава Щелкова Андрей Булгаков вручил ключи от новых квартир детям-сиротам
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США
Автопарк коммунальной техники обновили в Апрелевке под Наро-Фоминском
Лучшие медики больницы в Раменском получили премию «Подмосковный врач»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте