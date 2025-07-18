Мужчина попал в больницу после столкновения двух легковушек в Марий Эл

Дорожная авария произошла в Моркинском районе Марий Эл. Не обошлось без пострадавших, сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на данные ГАИ.

По информации полиции, 46-летний водитель машины «Лады Калина» совершил опасный маневр и столкнулся с легковушкой «Лада Гранта».

Травмы получил 53-летний пассажир второго автомобиля. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

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