Мужчина попал в больницу после пожара в петербургском ЖК «Чистое небо»
Пожар охватил территорию жилого комплекса «Чистое небо» в Северной столице. Не обошлось без пострадавших, сообщила «Мойка78» со ссылкой на очевидцев и пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось на Верхне-Каменской улице. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники. Возгорание ликвидировали.
В полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация, добавила газета «Петербургский дневник». Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте