Мужчина попал в больницу после пожара в одноэтажном доме в Петербурге

Пожар охватил одноэтажный дом в Выборгском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на Хабаровской улице. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади пять квадратных метров. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.

Специалисты оперативно ликвидировали огонь. В полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.