Мужчина попал в больницу после пожара в одноэтажном доме в Петербурге

Пожар охватил одноэтажный дом в Выборгском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на Хабаровской улице. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади пять квадратных метров. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.

Специалисты оперативно ликвидировали огонь. В полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

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