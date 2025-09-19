Мужчина попал в больницу после пожара на улице Верности в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание, в результате которого пострадал человек. Мужчину доставили в больницу. Об этом сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Северной столице.

По информации ведомства, пожар вспыхнул в жилом доме на улице Верности в четверг, 18 сентября, около 7:30 утра. Пламя охватило постельные принадлежности в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров.

Для тушения пожара привлекли две единицы спецтехники и десять спасателей. В 8:02 огонь был полностью ликвидирован. Данные о состоянии пострадавшего уточняются. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.