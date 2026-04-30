Мужчина попал в больницу после ночного пожара в Кировском районе Петербурга

В ночь на четверг, 30 апреля, в Кировском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании в доме № 5, корпус 3, по улице Солдата Корзуна в 3:40. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по городу.
Как информирует ведомство, огонь охватил двухкомнатную квартиру на площади 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 4:18.
В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС, которые работали на трех единицах специальной техники. В результате ЧП пострадал мужчина. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
