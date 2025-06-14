Мужчина попал в больницу после массовой аварии с фурой в Ростове-на-Дону

Дорожная авария произошла на Северном обходе Ростова-на-Дону. На месте потребовалась помощь медиков, сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на данные региональной ГАИ.

Согласно информации полиции, 33-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, несмотря на запрет. В это время впереди появился грузовик МАН. Столкновения избежать не удалось: легковушка не успела свернуть и врезалась в фуру, а после — в еще одну машину, ВАЗ-2107.

Предполагаемый виновник ДТП получил травмы. Проводится проверка.