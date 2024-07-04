Мужчина попал в больницу после квартирного пожара в Петербурге
Пожар охватил квартиру на Лиговском проспекте Северной столицы. Не обошлось без пострадавших, сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 16 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники.
Предварительно, в полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация.
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