Мужчина попал в больницу после квартирного пожара в Петербурге

Пожар охватил квартиру на Лиговском проспекте Северной столицы. Не обошлось без пострадавших, сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 16 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники.

Предварительно, в полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация.

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