Мужчина попал в больницу после квартирного пожара на улице Замшина в Петербурге
Пожар охватил жилой дом в Калининском районе Санкт-Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, возгорание произошло в квартире на улице Замшина. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.
В полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация.
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