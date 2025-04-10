Мужчина попал в больницу после квартирного пожара на улице Замшина в Петербурге

Пожар охватил жилой дом в Калининском районе Санкт-Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, возгорание произошло в квартире на улице Замшина. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.

В полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте