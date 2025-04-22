Мужчина попал под поезд в Лунинском районе Пензенской области

В Лунинском районе Пензенской области мужчина получил травмы на железной дороге. Об этом написала «Пенза-пресс».
ЧП произошло 21 апреля между станциями Лунино и Гольцовка. Пострадавший выжил, но был доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.
Сотрудники Следственного комитета на транспорте проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР инициировало проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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