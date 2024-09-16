Мужчина попал под колеса пассажирского поезда возле станции Любань в Ленобласти

Авария с участием пассажирского поезда произошла возле железнодорожной станции Любань в Ленинградской области. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.
Согласно данным ведомства, 32-летний мужчина попал под колеса состава, когда пересекал пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал звуковые сигналы, однако пешеход не услышал их из-за наушников.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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